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Gençlerbirliği'nin en istikrarlısı Zargo Toure

Başkent ekibi, bir sezon aradan sonra yeniden mücadele ettiği Süper Lig'e ilk 7 maçını kazanamayarak (4 mağlubiyet, 3 beraberlik) kötü bir başlangıç yapsa da kümede kalmayı başardı.

Gençlerbirliği'nin en istikrarlısı Zargo Toure
28.07.2020 19:52 | Son Güncelleme: 28.07.2020 20:05

Başkent ekibi, bir sezon aradan sonra yeniden mücadele ettiği Süper Lig'e ilk 7 maçını kazanamayarak (4 mağlubiyet, 3 beraberlik) kötü bir başlangıç yapsa da kümede kalmayı başardı.

Ligin 9. haftasındaki Yukatel Denizlispor mağlubiyeti sonrası sezona başladığı teknik direktör Mustafa Kaplan ile yollarını ayıran kırmızı-siyahlı ekipte yönetim, göreve daha önce Galatasaray ile şampiyonluk yaşamış Hamza Hamzaoğlu'nu getirdi.

Hamzaoğlu ile çıkışa geçen ve küme düşme hattından kurtulan Gençlerbirliği, ilk devrenin kalan 8 maçında 12 puan topladı. Devreyi 18 puanla 13. sırada bitiren başkent ekibi, ikinci yarıya iyi başlamasa da Aytemiz Alanyaspor ve MKE Ankaragücü'ne karşı kritik galibiyetler elde etti.

Salgın arasından sonra oynadığı 8 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Gençlerbirliği, sıkıntılı süreç yaşasa da bitime 1 hafta kala ligde kalmayı garantiledi. Gençlerbirliği, 2019-2020 sezonunu 36 puanla 12. sırada bitirdi.

Başkent temsilcisinde 32 karşılaşmada 2 bin 875 dakika süre alan Senegalli savunma oyuncusu Zargo Toure, bu sezon kırmızı-siyahlı ekibin en istikrarlı ismi olarak dikkati çekti. Geçen sezon Trabzonspor'da forma giyen 30 yaşındaki Toure'yi, Daniel Candeias takip etti. 32 maçta görev yapan Portekizli futbolcu, 2 bin 701 dakika sahada kaldı.

Gençlerbirliği'nde Stephane Sessegnon 2 bin 499, Flavio Ramos 2 bin 264, Giovanni Sio 2 bin 146, genç futbolcu Berat Ayberk Özdemir ise 2 bin 15 dakika süre aldı. Kırmızı-siyahlılarda altyapıdan yetişen 9 futbolcu, bu sezon şans buldu.

STANCU'DAN KARİYER REKORU

Gençlerbirliği'nin bu sezonki gol yükünü Bogdan Stancu ile Sio çekti. Başkent ekibinin attığı 39 golün 24'ü Stancu-Sio ikilisinden geldi. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle 24 maçta forma giymesine rağmen 33 yaşındaki Rumen futbolcu Stancu, bir sezonda aynı ligde ilk kez 14 gole ulaşarak kariyer rekorunu kırdı. Sezon başında başkent ekibine gelen Sio ise 10 golle takımına katkı sağladı.

Öte yandan, kalesinde 56 gole engel olamayan Gençlerbirliği, ligin en fazla gol yiyen takımları arasında yer aldı.

"EN HIRÇIN" AHMET OĞUZ

Kırmızı-siyahlı ekip, Süper Lig'de bu sezon 34 maçta 86 sarı, 6 kırmızı kart gördü. 18 karşılaşmada forma giyen Ahmet Oğuz, Gaziantep FK ve Galatasaray maçlarında kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Attığı gollerle başkent ekibinin kümede kalmasında önemli rol oynayan Sio, sezonu 12 sarı kartla tamamladı.

Kaynak: Hürriyet

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