Gençlerbirliği'nden Mehmet Yiğiner'e ziyaret

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav ve yönetim kurulu üyeleri, MKE Ankaragücü'nde yeniden başkanlığa seçilen Mehmet Yiğiner'e "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada Cavcav ve yönetim kurulu üyelerinin Ankaragücü Beştepe Tesisleri'ne giderek yeniden başkanlığa seçilen Mehmet Yiğiner'i ziyaret ettiği belirtildi.

Açıklamada "Keyifli bir sohbet ortamında geçen ziyarette her iki başkan da karşılıklı olarak gelecek sezon için başarı dileklerinde bulundu." ifadesine yer verildi

Kaynak: AA