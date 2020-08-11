Gençlerbirliği'nde teknik direktör Mert Nobre'nin ekibi belli oldu Gençlerbirliği'nde teknik direktörlük görevine getirilen Mert Nobre'nin yardımcıları belli oldu.

Gençlerbirliği'nde teknik direktörlük görevine getirilen Mert Nobre'nin yardımcıları belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Mert Nobre'nin yardımcılıklarını Süleyman Bayram, Taşkın Aksoy ile kondisyon antrenörleri Emrah Sirkecioğlu, Eduardo Caro Balada ve kaleci antrenörü Suat Arıcan yapacak." denildi.

Kaynak: AA