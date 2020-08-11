Gençlerbirliği'nde teknik direktör Mert Nobre'nin ekibi belli oldu
Gençlerbirliği'nde teknik direktörlük görevine getirilen Mert Nobre'nin yardımcıları belli oldu.
11.08.2020 11:41 | Son Güncelleme: 11.08.2020 11:44
Gençlerbirliği'nde teknik direktörlük görevine getirilen Mert Nobre'nin yardımcıları belli oldu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Mert Nobre'nin yardımcılıklarını Süleyman Bayram, Taşkın Aksoy ile kondisyon antrenörleri Emrah Sirkecioğlu, Eduardo Caro Balada ve kaleci antrenörü Suat Arıcan yapacak." denildi.
Kaynak: AA