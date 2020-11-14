Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü Mustafa Kaplan oldu
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Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü Mustafa Kaplan oldu

14.11.2020 16:38 | Son Güncelleme: 14.11.2020 16:53
Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü Mustafa Kaplan oldu

Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nde Mert Nobre'den boşalan teknik direktörlük görevine Mustafa Kaplan getirildi.

Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nde Mert Nobre'den boşalan teknik direktörlük görevine Mustafa Kaplan getirildi.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün sportif direktörü Mustafa Kaplan, teknik direktörlük görevine getirildi." denildi.

Sezona Mert Nobre yönetiminde başlayan Gençlerbirliği, oynadığı 7 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgiyle 5 puan toplamıştı.

Mustafa Kaplan, 2019-2020 sezonunun ilk 9 haftasında Gençlerbirliği'ni çalıştırmıştı. Sezon başında kulübün sportif direktörü olarak göreve getirilen Kaplan, son olarak teknik direktörlük görevini geçen sezon MKE Ankaragücü'nün başında yapmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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