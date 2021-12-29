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Gençlerbirliği'nde ikinci yarı hazırlıkları sürüyor

Gençlerbirliği'nde ikinci yarı hazırlıkları sürüyor
AA / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

Spor Toto 1. Lig ekibi Gençlerbirliği, ligin ikinci yarısının hazırlıklarına devam ediyor.

Spor Toto 1. Lig ekibi Gençlerbirliği, ligin ikinci yarısının hazırlıklarına devam ediyor.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Metin Diyadin yönetimindeki antrenmana futbolcular ısınma hareketleriyle başladı. Pas ve pres çalışmasıyla devam eden antrenman yarı sahada yapılan maçla sona erdi.

Spor Toto 1. Lig'de ikinci yarının ilk maçında 9 Ocak Pazar günü Eyüpspor'a konuk olacak Gençlerbirliği, çalışmalarını yarın Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde sürdürecek.

AA / Erkan Tiryaki - Spor Haberleri

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