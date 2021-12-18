Gençlerbirliği, NasaDoge Menemenspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, sezonun 18. haftasında yarın oynayacağı NasaDoge Menemenspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde, teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde yapılan antrenmanda, kırmızı-siyahlı futbolcular dar alanda top kapma oynadı ve çift kale maç yaptı.

Gençlerbirliği ile NasaDoge Menemenspor arasında Eryaman Stadı'nda oynanacak maç, saat 13.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek.

AA / Musa Samur - Spor Haberleri

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