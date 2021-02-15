Gençlerbirliği maçında gol atan Beşiktaşlı Rachid Ghezzal, kulüp tarihine geçti

Beşiktaşlı Rachid Ghezzal, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Gençlerbirliği maçında ceza sahası dışından attığı nefis golle rakip ağları sarstı. 28 yaşındaki futbolcu böylece siyah beyazlı kulübün tarihinde gol atan ilk Cezayirli oyuncu olarak adını tarihe yazdırdı.

Beşiktaş'ın sezon başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'den kiraladığı Rachid Ghezzal, siyah-beyazlı takımda performansıyla göz doldurmaya devam ediyor.

Sezon başında yaptığı asistlerle adından söz ettiren Ghezzal, Ankara'da oynadıkları Gençlerbirliği maçında attığı mükemmel golle kulüp tarihine geçti. 28 yaşındaki futbolcu bu golle Beşiktaş tarihinde gol atan ilk Cezayirli oyuncu oldu.

17 MAÇTA 10 ASİST YAPMIŞTI

Siyah beyazlı kulüpte daha önce 17 lig maçına çıkan Rachid Ghezzal, 10 asistlik performans sergilemişti.