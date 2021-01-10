Gençlerbirliği kalecisi Übeyd Adıyaman, 6 gol yediği maçtan sonraki tepkilere sert çıktı

Galatasaray'ın Gençlerbirliği'ni 6-0 mağlup ettiği mücadelede yediği hatalı gollerin ardından gündem olan 23 yaşındaki kaleci Übeyd Adıyaman, sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Genç kaleci, kendisine yapılan "şikeci" ithamlarına tepki gösterdi ve "Ben babasız buralara kadar geldim. Lütfen kendinizi benim yerime koyun" ifadelerini kullandı.

Süper Lig kariyerinde ilk maçına Galatasaray karşısında çıkan 23 yaşındaki Übeyd Adıyaman, maçın ardından Instagram hesabından bir mesaj yayınladı. Mesajda eleştirilere cevap veren kaleci, üzgün olduğunu belirtti.

İşte Übeyd'in yaptığı açıklamanın tamamı;

Öncelikle herkese hayırlı geceler sağlıklı günler dilerim. Bugün ki aldığımız kötü sonuç ve bana güvenen herkesin güvenini boşa çıkardığım için çok üzgünüm. Yıllarca hayalini kurduğum o an bugün bana nasip oldu.

O anımdaki halimi anlatmaya kelimeler bulamıyorum, çoğu futbolcu abim ve kardeşlerim bunu yaşamıştır adım gibi biliyorum. Sonucun böyle olmasına en büyük etkenin ben olduğumu da biliyorum. Hiçbir bahanenin arkasına da sığınmayacağım. "Yaşım gençti, ilk maçımdı" gibi cümleler yazmayacağım. Bugünkü yaptığım bütün yanlışlardan, hatalardan dolayı öncelikle bana güvenen herkesten daha sonra tüm futbol camiasına ve futbol sevdalılarına kendi adıma özrü bir borç bilirim.

"BEN BABASIZ BURALARA KADAR GELDİM"

Hepinizden tek tek özür diliyorum. Gündemin böyle olmasına sebebiyet veren benim. Ama şunları da dile getirmek istiyorum. Birçok hayallerle çıkılan maçı bu şekilde bitirmek gerçekten çok acı verici. Maçtan sonra aldığım mesajlar. Anneme, nişanlıma yazılan ağza alınmayacak şeyler söyleyen vicdanlar lütfen kendini benim yerime koysun. Acıtasyon yapmıyorum. Ben babasız, annemin canla başla çalışarak helal para kazanarak bizi büyütmesiyle buralara kadar geldim.

"ELİ AYAĞI TİTREYEN KARDEŞİNİZE ŞİKECİ DİYE DAMGA VURDUNUZ"

Babasız büyüyen, yokluk gören çoğu insan bilir babasız büyümenin ne demek olduğunu. Ben bugün hatamın büyük olduğunu biliyorum ama siz abilerime, kardeşlerime sesleniyorum. İlk maçına çıkan heyecandan eli ayağı titreyen bu kardeşinize şikeci diye damga vurdunuz. Bir şeye açıklık getirmek istiyorum. Biliyorum çoğu yerde 13-14 yaşlarında alt yapıda oynarken attığım Twittler gündem olmuş. Ben ülkemizi gururla temsil eden bütün büyük takımlarımız için bir çok tweet attım ama herkes işine geldiği gibi yorum yapmış.

"YAZDIKLARIM ÇOCUKLUK HEVESİMDİ"

Yer bildirimlerim gündem olmuş. O tweetleri lütfen attığım tarihte oynadığım maçlara bakarak eleştirsinler. Çocukluk hevesimizdi hepsi, bir çoğumuz da kullanmışızdır. Ama çocukluk zamanımda yazdığım şeyler yüzünden şikeci damgası yemek gerçekten kaldırılacak bir yük değil.

Bunları yazmak zorundaydım. Yazdıklarımdan alınan incinen birileri olduysa tekrardan özür dilerim. Herkese sağlıklı hayallerinizi gerçekleştirebileceğiniz bir ömür dilerim.