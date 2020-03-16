Gençlerbirliği İlhan Cavcav Tesisleri dezenfekte edildi Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerince bu akşam Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri dezenfekte edildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerince bu akşam Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri dezenfekte edildi.

Dünyayı etkisine alan koronavirüs salgını nedeniyle Gençlerbirliği de bir dizi önlemler almaya devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından futbol okulu ve altyapı binası olan D Blok, Hacettepe ve altyapı sporcularının yatılı olarak konakladığı C Blok ve Gençlerbirliği'nin idari ve takım binalarının olduğu A ve B bloklar baştan aşağıya dezenfekte edildi.

Kaynak: DHA