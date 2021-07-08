Gençlerbirliği hazırlıklarını sürdürdü
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Gençlerbirliği hazırlıklarını sürdürdü

Gençlerbirliği hazırlıklarını sürdürdü
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti.

Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, hazırlıklarını İlhan Cavcav Tesisleri'nde sürdüren başkent ekibi, sabah bölümünde kuvvet ve dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi.

Akşam antrenmanına ısınma hareketleriyle başlayan kırmızı-siyahlılar, daha sonra 5'e 2 top kapma oynadı. Şut ve koşu çalışmasının ardından futbolcular, günü çift kale maçla tamamladı.???????

Gençlerbirliği hazırlıklarını sürdürdü
Gençlerbirliği hazırlıklarını sürdürdü
Gençlerbirliği hazırlıklarını sürdürdü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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