Gençlerbirliği hazırlıklarını sürdürdü

Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti.

Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, hazırlıklarını İlhan Cavcav Tesisleri'nde sürdüren başkent ekibi, sabah bölümünde kuvvet ve dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi.

Akşam antrenmanına ısınma hareketleriyle başlayan kırmızı-siyahlılar, daha sonra 5'e 2 top kapma oynadı. Şut ve koşu çalışmasının ardından futbolcular, günü çift kale maçla tamamladı.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar