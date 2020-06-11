Gençlerbirliği hazırlıklarını sürdürdü Gençlerbirliği, Süper Lig'in 27'nci haftasında 14 Haziran Pazar günü sahasında İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 27'nci haftasında 14 Haziran Pazar günü sahasında İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Başkent ekibi, akşam saatlerinde yaptığı taktik ağırlıklı antrenmanla günü tamamladı. Isınma hareketleri ve pas koordinasyon çalışması ile başlayan antrenman, daha sonra tam saha ve yarı sahada oynanan taktik çift kale maç ile tamamlandı.

Kaynak: DHA