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Gençlerbirliği hazırlıklarını sürdürdü

Gençlerbirliği akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Gençlerbirliği hazırlıklarını sürdürdü
21.05.2020 20:13 | Son Güncelleme: 21.05.2020 20:16

Gençlerbirliği akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, İlhan Cavcav Tesisleri'nde kampını sürdüren kırmızılı siyahlı ekip, günü akşam saatlerinde yaptığı tek antrenmanla geçirdi. Antrenmana ısınma hareketleri ile başlayan futbolcular, dar alanda oyun ve üç kaleli gol oyunu ile günü tamamladı.

 


Kaynak: DHA

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