Gençlerbirliği, Halil İbrahim Pehlivan ile sözleşme uzattı

Gençlerbirliği, altyapıdan yetişen ve bu sezon mukavelesi biten Halil İbrahim Pehlivan ile yeniden anlaşarak 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Halil İbrahim Pehlivan altyapıda her kategoride forma giydi ve Hacettepe'de şampiyonluk sevinci yaşayarak Gençlerbirliği A Takımı'na yükseldi. A takım kadrosunda uzun yıllar görev yapan 25 yaşındaki futbolcu, 2 yıl daha kırmızı-kara forma ile mücadele edecek.

Halil İbrahim'in imza töreninde kulüp genel menajeri Emrah Atasoy ve teknik direktör Mustafa Kaplan da yer aldı.



Kaynak: DHA

- Ankara