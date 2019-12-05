Haberler » Spor » Gençlerbirliği, Fenerbahçe maçına hazır - Spor

Gençlerbirliği, Fenerbahçe maçına hazır

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 14. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını İstanbul'da gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.

05.12.2019 19:24 | Son Güncelleme: 05.12.2019 19:42
Gençlerbirliği, Fenerbahçe maçına hazır

, Süper Lig'in 14. haftasında yarın deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarını 'da gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Gençlerbirliği, Fenerbahçe'nin Dereağzı'ndaki Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde çalıştı.

Isınma koşusu ve hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular daha sonra dar alanda top kapma çalışması gerçekleştirdi. İdman, taktik çalışmayla sona erdi.

Gençlerbirliği, yarın saat 20.30'da Ülker Stadı'nda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler