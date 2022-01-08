Gençlerbirliği, Eyüpspor maçına hazır
AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor
Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında yarın deplasmanda Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında yarın deplasmanda Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre başkent ekibi, Eyüpspor karşılaşması öncesi son çalışmasını Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirdi.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, dar alanda top kapma oyunuyla devam etti. Antrenmanın son bölümünde yapılan çıkış çalışmasıyla hazırlıklar sona erdi.
Başkent ekibi, bugün öğleden sonra hava yoluyla İstanbul'a hareket edecek.
AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri
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