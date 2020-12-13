Gençlerbirliği, deplasmanda Erzurumspor'u 1-0 mağlup etti
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Gençlerbirliği, deplasmanda Erzurumspor'u 1-0 mağlup etti

13.12.2020 16:23 | Son Güncelleme: 13.12.2020 17:02

Süper Lig'de Hüseyin Çimşir ile yoluna devam etme kararı alan Erzurumspor, yeni teknik direktörüyle çıktığı 3. maçını da kaybetti. Gençlerbirliği tek golle galibiyete ulaştı.

Süper Lig'de Erzurumspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan maçta kazanan 1-0'lık skorla konuk ekip Gençlerbirliği oldu.

Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golü 81. dakikada Sefa Yılmaz kaydetti. Sefa Yılmaz, Gençlerbirliği tarihinde 2000. golü attı. Erzurumspor'un 90. dakikada Ibrahim Sissoko ile attığı gol el gerekçesiyle iptal edildi.

GALİBİYET HASRETİ 9 MAÇA ÇIKTI

Arka arkaya ikinci maçını kazanan Gençlerbirliği puanını 11'e yükseltti. Hüseyin Çimşir ile üçüncü lig maçını kaybeden, toplamda 9 haftadır kazanamayan Erzurumspor 9 puanda kaldı.

Hafta içi Erzurumspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Erokspor'u ağırlayacak ve sonrasında Beşiktaş'a konuk olacak. Gençlerbirliği ise kupada Tuzlaspor'u ağırladıktan sonra hafta sonu Ankaragücü ile oynayacağı derbiye de ev sahipliği yapacak.

Gençlerbirliği, deplasmanda Erzurumspor'u 1-0 mağlup etti
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