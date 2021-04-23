SPOR Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor maçının ardından
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SPOR Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor maçının ardından

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Çaykur Rizespor maçının ardındanBülent Uygun: Bugün Gençlerbirliği daha çok istediÖzcan Bizati: Maçın gerekliklerini yerine getirdikERCAN ATA / ANKARA,(DHA)- Süper Lig'in 37'nci haftasında Gençlerbirliği sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti.

Çaykur Rizespor maçının ardından

Bülent Uygun: Bugün Gençlerbirliği daha çok istedi

Özcan Bizati: Maçın gerekliklerini yerine getirdik

ERCAN ATA/ ANKARA,(DHA)- Süper Lig'in 37'nci haftasında Gençlerbirliği sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Kazanmak istediklerini ancak Gençlerbirliği'nin bugün galibiyeti daha çok isteyen taraf olduğunu belirten Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, "Kazanmak istiyorduk. En azından haftalardır süren galibiyet serimizi devam ettirmek adına. Fakat takımımızdaki domine eden futbolcularımızdan Boldrin'nin olmaması, Baiano'nun olmaması ve Samidou'nun dizindeki sakatlık takım anlamında biraz zorlandık. Bununla beraber 3 günde 1 maç oynamak ve ondan sonraki her maçta istenilen performansı vermek cidden zor. Kazanmak istediğimiz, başkanımızın da primimizin üzerine ekstradan bir 10 bin lira daha galibiyet vermesine rağmen maalesef istediğimiz sonucu alamadık. Üzüntülüyüz. Kalan maçlardaki takım halinde, bundan önce gösterdiğimiz performansı tekrar göstermek zorundayız. Çünkü Rizespor'un büyük camiasına yakışan bir şekilde sahada mücadele etmeye devam edeceğiz. Kazanan taraf olmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bugün Gençlerbirliği daha çok istedi. Kazanmak adına bizim bireysel hatalardan yediğimiz gollerle maalesef mağlup ayrıldık" diye konuştu.

ÖZCAN BİZATİ: MAÇIN GEREKLİKLERİNİ YERİNE GETİRDİK

Maçın gereklerini yerine getirdiklerini söyleyen Özcan Bizati, "İyi bir maç oynamamız ve her şeyden önce 3 puan gerekiyordu. Bazen iyi oynamadan da 3 puan almak gerekiyordu. Onun bilincindeydik. Kötü oynadık anlamında söylemiyorum bunu. Maçın gerekliklerini yerine getirdik. İyi çıkışlar yaptık. İyi mücadele ettik. Oyuncularımız mücadeleyi hakikatten çok üst düzeyde tuttular. Tutmaya da devam edecekler. Bizim mücadeleye devam etmemiz gerekiyor. Sadece bir 3 puan aldık. Önümüzdeki maçta da puan yada puanlar almamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

SPOR Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor maçının ardından
SPOR Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor maçının ardından
SPOR Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor maçının ardından
SPOR Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor maçının ardından

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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