Gençlerbirliği - Bursaspor (Canlı)
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Gençlerbirliği sahasında Bursaspor ile karşılaşıyor.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Gençlerbirliği sahasında Bursaspor ile karşı karşıya geliyor. Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanan mücadeleyi hakem Barış Şimşek yönetiyor. Bu karşılaşmanın rövanşı 16-17-18 Ocak tarihlerinden birinde Bursa'da oynanacak ve tur atlayan takım çeyrek finale yükselecek.
Saat 18: 30'da başlayan mücadelede ilk yarı oynanıyor...
GENÇLERBİRLİĞİ 0-0 BURSASPOR (CANLI)
Stat: Ankara 19 Mayıs
Hakemler: Barış Şimşek, Alpaslan Dedeş, Mehmet Metin
Gençlerbirliği: Johannes Hopf, Ahmet Oğuz, Uğur Çiftçi, Sergey Politevich, Ousmane N'Diaye, Zeki Yavru, Ahmet İlhan Özek, Aleksandar Scekic, Abdul Khalili, Petar Skuletic, Jailton Paraiba
Teknik Direktör: Ümit Özat
Bursaspor: Muhammed Şengezer, Ertuğrul Ersoy, Cristian Titi, Aziz Behich, Barış Yardımcı, Onur Atasayar, William Troost-Ekong, Ricardo Faty, Furkan Soyalp, Kofi Atta, Kubilay Kanatsızkuş
Teknik Direktör: Paul Le Guen
]
]
]