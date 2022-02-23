Gençlerbirliği, Balıkesirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında 26 Şubat Cumartesi günü sahasında Balıkesirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Başkent ekibi, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde taktik ağırlıklı antrenman gerçekleştirdi.

Isınma hareketleri ve dar alanda pas koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, yarı sahada gol oyunu ile devam etti. Kırmızı-siyahlılar, antrenmanın ana bölümünde ise çift kale taktik maçı yaptı.

Lima : "Düşme tehlikesi yaşayacağımızı düşünmüyorum"

Başkent ekibinin golcü futbolcusu Sandro Lima, antrenman öncesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, Balıkesirspor maçının önemine işaret etti.

Galibiyet için sahaya çıkacaklarının altını çizen Brezilyalı futbolcu, "İçinde bulunduğumuz konumdan dolayı çok önemli bir maç. Sahaya kazanmak için çıkacağız. Başka bir seçeneğimiz yok." dedi.

Bu sezon 22 maçta 8 gol atan Lima, "Antrenmanlarda takım arkadaşlarımla beraber daha iyi olmak için çabalıyoruz. Her zaman antrenmanda daha yüksek bir seviyeyi hedefliyorum, daha iyi çalışmaya gayret ediyorum. Ama tabii ki bu bir takım oyunu. O yüzden takım olarak performansımızın iyi olması lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Sakatlıklarını atlatan LuaLua ve Aksel Aktaş'ın takım için önemli futbolcular olduğunu dile getiren Lima, "Bizim gerçekten bu lig için yeterli bir kadromuz var. Kesinlikle düşme tehlikesi yaşayacağımızı düşünmüyorum. Aksel ve LuaLua bu takımın yıldız oyuncuları. Sahaya döndükleri zaman bize yardımcı olacaklarını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Lima, kırmızı-siyahlı taraftarlarla ilgili de "Onlar bizim için çok önemli, adeta sahada 12. kişiler. Taraftarlarımızı çok seviyorum, onları her maçımıza bekliyorum." şeklinde konuştu.