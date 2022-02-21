Gençlerbirliği, Balıkesirspor maçının hazırlıklarına başladı - Haberler
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Gençlerbirliği, Balıkesirspor maçının hazırlıklarına başladı

AA, Halil İbrahim Avşar - Spor
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Gençlerbirliği, Balıkesirspor maçının hazırlıklarına başladı

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında sahasında Balıkesirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında sahasında Balıkesirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma koşusuyla başlayan kırmızı-siyahlılar, ardından taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.

Gol çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Başkent ekibi, hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

Gençlerbirliği-Balıkesirspor karşılaşması, 26 Şubat Cumartesi günü Eryaman Stadı'nda oynanacak.

Gençlerbirliği, Balıkesirspor maçının hazırlıklarına başladı

Gençlerbirliği, Balıkesirspor maçının hazırlıklarına başladı

Gençlerbirliği, Balıkesirspor, İlhan Cavcav, Spor Toto, Spor, Haberler

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