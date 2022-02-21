Gençlerbirliği, Balıkesirspor maçının hazırlıklarına başladı
AA, Halil İbrahim Avşar - Spor
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Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında sahasında Balıkesirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında sahasında Balıkesirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulübün açıklamasına göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma koşusuyla başlayan kırmızı-siyahlılar, ardından taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.
Gol çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.
Başkent ekibi, hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.
Gençlerbirliği-Balıkesirspor karşılaşması, 26 Şubat Cumartesi günü Eryaman Stadı'nda oynanacak.