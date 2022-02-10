Gençlerbirliği, Altınordu maçının hazırlıklarını tamamladı

ALTINORDU, ORDU (AA) - Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Altınordu ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde, teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde yapılan antrenmanda kırmızı-siyahlı futbolcular, dar alanda top kapma oyununun ardından çıkış çalışması yaptı.

Gençlerbirliği, bugün hava yoluyla İzmir'e gidecek.

Başkent temsilcisi ile İzmir ekibi arasında Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumunda oynanacak maç, saat 16.00'da başlayacak.