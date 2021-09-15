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Metin Diyadin: "Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Metin Diyadin:

Altınordu maçının ardından açıklamalarda bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, "Maçta geriye düşmemize rağmen reaksiyon verip iyi mücadele ettik. Hepimiz adına böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı" dedi.

Altınordu maçının ardından açıklamalarda bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, "Maçta geriye düşmemize rağmen reaksiyon verip iyi mücadele ettik. Hepimiz adına böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı" dedi.

TFF 1. Lig'in 5. haftasında konuk ettiği Altınordu'yu 3- 2 mağlup eden Gençlerbirliği'nde maç sonu gerçekleştirilen basın toplantısında müsabakayı değerlendiren Teknik Direktör Metin Diyadin, "Lig başlangıcı itibariyle galibiyet alamadan bu maça çıkmıştık. Takım olma adına da böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Oyunculara düşünce anlamında, beraber hareket etme anlamında mücadele etmemiz gerektiğini konuştuk. Maçta da geri düşmemize rağmen reaksiyon verip iyi mücadele ettik. Hepimiz adına böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Oyuncularımızın gösterdiği mücadele, geri dönüş ve reaksiyon için hepsini tebrik ederim" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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