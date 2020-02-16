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Gençlerbirliği, Alanyaspor'u deplasmanda 1-0 yendi

Süper Lig'in 22. haftasında Gençlerbirliği, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u Bogdan Stancu'nun golüyle 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla Alanyaspor, ligde 7 maç sonra mağlup oldu.

16.02.2020 15:31 | Son Güncelleme: 16.02.2020 15:42
Gençlerbirliği, Alanyaspor'u deplasmanda 1-0 yendi

Süper Lig'in 22. hafta karşılaşmasında Aytemiz Alanyaspor, 'ni konuk etti. Mücadele konuk takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golü 76. dakikada Bogdan Stancu kaydetti.

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Bu sonuçla Gençlerbirliği puanını 24'e yükseltti. Ligde 7 maç sonra mağlup olan Alanyaspor ise 39 puanda kaldı.Süper Lig'de gelecek hafta Alanyaspor, Sivasspor'a konuk olacak. Gençlerbirliği, Başkent derbisinde Ankaragücü'nü ağırlayacak.


Haber Videosu

: Gençlerbirliği, Alanyaspor'u deplasmanda 1-0 yendi
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HABER YORUMLARI (1)

  • OLMAZ DENENLER OLUYOR GALİBA..:
    Hani bir şarkı vatdı: olmaz olmaz, Olur, olur bal gibi olur. . . Geçen hafta hamsiyi yemleyene, hamsi yemi bedeli bir hafta sonra bir tatil kasabasında ödeniyor. . Ayrıca kasaba çocuklarına da ''haddinizi bilin, deveden büyük fil , filden de büyük hamsi olacak'' deniliyor.
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