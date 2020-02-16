: Gençlerbirliği, Alanyaspor'u deplasmanda 1-0 yendi

16.02.2020 15:31 | Son Güncelleme: 16.02.2020 15:42

Süper Lig'in 22. hafta karşılaşmasında Aytemiz Alanyaspor, Gençlerbirliği'ni konuk etti. Mücadele konuk takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golü 76. dakikada Bogdan Stancu kaydetti.

ALANYASPOR HAFTAYA SİVASSPOR İLE KARŞILAŞACAK

Bu sonuçla Gençlerbirliği puanını 24'e yükseltti. Ligde 7 maç sonra mağlup olan Alanyaspor ise 39 puanda kaldı.Süper Lig'de gelecek hafta Alanyaspor, Sivasspor'a konuk olacak. Gençlerbirliği, Başkent derbisinde Ankaragücü'nü ağırlayacak.

Haber Videosu