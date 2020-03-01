Gençlerbirliği: 3-0

01.03.2020 21:04 | Son Güncelleme: 01.03.2020 21:04

STAT: Türk Telekom

HAKEMLER: Arda Kardeşler, Volkan Ahmet Narinç, Hakan Yemişken

GALATASARAY: Muslera - Mariano, Marcao, Donk, Saracchi, Seri, Ömer Bayram (Dk. 73 Emre Akbaba), Feghouli (Dk. 84 Sekidika), Taylan Antalyalı, Onyekuru, Falcao (Dk. 79 Andone)GENÇLERBİRLİĞİ: Nordfeldt - Ahmet Oğuz, Toure, Flavio, Halil İbrahim Pehlivan, Yasin Pehlivan, Fabricio, Candeias (Dk. 64 Nadir Çiftçi), Berat Özdemir (Dk. 64 Diallo), Sessegnon, Sio (Dk. 83 Rahmetullah Berişbek)GOLLER: Dk. 3 Donk, Dk. 33 - Dk. 69 Falcao (Galatasaray)SARI KARTLAR: Yasin Pehlivan, Fabricio, Sio, Candeias ( Gençlerbirliği ) - Donk (Galatasaray)

Süper Lig'in 24'üncü haftasında Galatasaray sahasında Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etti ve ligdeki galibiyet serisini 8'e çıkardı. Sarı kırmızılılara karşılaşmada galibiyeti getiren golleri 3'üncü dakikada Donk ve 33, 69'uncu dakikalarda Falcao kaydetti. Bu sonuçla ligde üst üstte 8'inci galibiyetini elde eden Galatasaray puanını 48'e yükseltti ve ligde 2'nci basamağa çıkmış oldu. Konuk takım Gençlerbirliği ise ligde 11'inci mağlubiyetini yaşadı ve 27 puanla 11'inci sırada kaldı.

3'üncü dakikada Galatasaray öne geçti. Sarı kırmızılıların sağ kanattan kazandığı korneri Ömer Bayram kullandı. Arka direkte boş durumda topla buluşan Ryan Donk meşin yuvarlağı kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 1-0.20'nci dakikada Galatasaray'da topla buluşan Ömer Bayram'ın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruş az farkla auta gitti. 27'nci dakikada Galatasaray tehlikeli geldi. Falcao pasını Feghuoli'ye aktardı. Cezayirli oyuncunun savunma arkasına pasında topla ceza sahası sağ çaprazında buluşan Mariano'nun yerden sert ortasına arka direkte Saracchi dokunamadı.33'üncü dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Feghouli'nin orta sahanın ortasından savunma arkasına gönderdiği uzun pasta Mariano sağ kanatta topla buluştu. Brezilyalı savunma oyuncusunun yerden pasında arka direkte Radamel Falcao bomboş durumda topu ağlara gönderdi: 2-0.Karşılaşmanın ilk yarısı 2-0 Galatasaray'ın üstünlüğüyle tamamlandı.52'nci dakikada Gençlerbirliği'nde Flavio Ramos, uzak mesafeden serbest vuruş kullandı. Flavio'nun yaptığı sert vuruşta kaleci Muslera topu kornere çeldi.62'nci dakikada sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında Mariano pasını Feghouli'ye aktardı. Feghouli'nin ceza sahası içine kestiği yerden ortada Falcao topa dokunamadı.69'uncu dakikada sarı kırmızılılar farkı 3'e çıkardı. Onyekuru ile sol kanattan atak hızlı gelişti. Nijeryalı oyuncu, pasını 18 üstündeki Feghouli'ye aktardı. Cezayirli oyuncu, rakibine çalım atmak isterken top Flavio'ya çarptı ve ceza sahası içindeki Falcao'ya geldi. Topu önünde bulan Kolombiyalı golcü, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-0.80'inci dakikada Galatasaray gole çok yaklaştı. Sol kanatta Onyekuru'nun yerden ceza sahasına gönderdiği topta Andone kale önünde vuruşunu yaptı ancak kaleci Nordfeldt gole izin vermedi.Karşılaşma 3-0 Galatasaray'ın üstünlüğüyle sona erdi.FALCAO GOLLERİNE DEVAM ETTİGalatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, Gençlerbirliği karşısında bulduğu iki golle ligdeki gol sayısını 8'e çıkardı. 33 yaşındaki golcü oyuncu, böylece Galatasaray ile ligde çıktığı son 6 maçta 7'nci golünü kaydetmiş oldu. Falcao, geçtiğimiz hafta sarı kırmızılıların deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettiği derbi müsabakasında sakatlığını atlatarak yeniden formasına kavuşmuş ve takımının 2'nci golünü penaltıdan kaydetmişti.ANDONE 113 GÜN SONRA SAHALARA GERİ DÖNDÜGalatasaray'ın sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'dan kadroya kattığı Rumen forvet oyuncusu Florin Andone uzun süreli sakatlığını atlattı ve Gençlerbirliği müsabakası ile birlikte 113 gün sonra sarı kırmızılı formaya kavuştu. Andone, sarı kırmızılıların son olarak Süper Lig'in 11'inci haftasında Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada forma giymiş ve söz konusu mücadelenin 11'inci dakikasında sakatlanarak yerini Ryan Babel'e bırakmıştı.HAMZA HAMZAOĞLU'NA SEVGİ GÖSTERİSİGalatasaraylı taraftarlar Gençlerbirliği müsabakasında eski teknik direktörleri Hamza Hamzaoğlu'na sevgi gösterisinde bulundu. Sarı kırmızılı taraftarlar, Süper Lig'in 2014-2015 sezonunda Galatasaray ile 3 kupa birden kazanan şu anki Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu'nun adını tribünlerde bağırdı.GALATASARAYLI FUTBOLCULARDAN ASKER SELAMI

Gençlerbirliği'ni sahasında 3-0 mağlup eden Galatasaray'da futbolcular attıkları gollerden sonra İdlib'de hayatını kaybeden askerlerimizi unutmadı. Sarı kırmızılı futbolcular attıkları gollerden sonra asker selamında bulundu.

Kaynak: DHA