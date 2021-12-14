Futbol: Spor Toto 1. Lig - Haberler Spor
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Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig
AA / Yunus Hocaoğlu - Haberler | Spor

Stat: Erzurum Kazım KarabekirHakemler: Onur Özütoprak, Mehmet Ali Akkor, Oğuz Kağan ÇalışırBüyükşehir Belediye Erzurumspor: Göktuğ Bakırbaş, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu (Dk. 62 Gökhan Kardeş), Mustafa Akbaş (Dk. 46 Aykut Demir), Ufuk Budak, Estrela, Hasek, Emircan Altıntaş, Novikovas (Dk.

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Onur Özütoprak, Mehmet Ali Akkor, Oğuz Kağan Çalışır

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Göktuğ Bakırbaş, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu (Dk. 62 Gökhan Kardeş), Mustafa Akbaş (Dk. 46 Aykut Demir), Ufuk Budak, Estrela, Hasek, Emircan Altıntaş, Novikovas (Dk. 85 Alican Özfesli), Shala (Dk. 46 Süleyman Koç) Olanare (Dk. 73 Ahmet Canbaz)

Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman, Ömürcan Artan, Arda Kızıldağ, Gökhan Gül, Kerem Can Akyüz, Aksel Aktaş (Dk. 69 Lualua), Barış Alıcı (Dk. 79 Sallalich), Grechyshkin (Dk. 79 Metehan Mert), Tshibola, Musa Şahindere (Dk. 69 Chibuike) Sandro Lima

Goller: Dk. 64 Emircan Altıntaş, Dk. 70 Olanare (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Sarı kart: Dk. 41 Barış Alıcı (Gençlerbirliği)

Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti.

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

AA / Yunus Hocaoğlu - Spor Haberleri

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