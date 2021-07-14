Gençler Uluslararası Badminton Turnuvası'nda milli sporculardan 5 madalya

? Bulgaristan'ın Svilengrad kentinde düzenlenen Gençler Uluslararası Badminton Turnuvası sona erdi.

? Bulgaristan'ın Svilengrad kentinde düzenlenen Gençler Uluslararası Badminton Turnuvası sona erdi.

Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli badmintoncular turnuvada 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalyanın sahibi oldu.

17 ülkeden 135 sporcunun yarıştığı müsabakaları, çift erkeklerde Nurullah Saraç-Hasan Berkay Günbaz ile karışık çiftlerde Yasemen Bektaş-Taha Emirhan Budak ikilileri birinci tamamladı.

Öte yandan, çift erkeklerde Taha Emirhan Budak-Abdulsamet Özdemir ekibi ikinci, tek erkeklerde Hasan Berkay Günbaz ve çift kadınlarda Nisanur Tuncer-Bahar Sabancı ekibi de üçüncü sırayı aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er