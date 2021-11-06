Gençler Epe Türkiye Şampiyonası, Mersin'de başladı
AA / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Spor
Türkiye Eskrim Federasyonunun 2021-2022 yılı faaliyet programında yer alan Gençler Epe Türkiye Şampiyonası, Mersin'de başladı.
MERSİN (AA) - Türkiye Eskrim Federasyonunun 2021-2022 yılı faaliyet programında yer alan Gençler Epe Türkiye Şampiyonası, Mersin'de başladı.
Mersin Tenis Kompleksi'nde gerçekleştirilen organizasyona 18 ilden toplam 140 sporcu katılıyor.
Şampiyonanın ilk gününde genç erkekler epe kategorisinde 73 sporcu dereceye girebilmek için mücadele etti.
Müsabakalar sonucu Özgür Ege Şenyurdusev birinci, Halis Efe Elibol ikinci, Egemen Oktay ve Murat Meriç üçüncü oldu.
Dereceye giren sporculara düzenlenen törenle ödülleri verildi.
Organizasyon, yarın genç kızlar epe kategorisindeki müsabakalarla sona erecek.
AA / Mustafa Ünal Uysal - Spor Haberleri
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