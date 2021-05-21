Gençler Arası Satranç Turnuvası çevrim içi düzenlendi

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Gençler Arası Satranç Turnuvası, çevrim içi düzenlendi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Gençler Arası Satranç Turnuvası, çevrim içi düzenlendi.

Türkiye Satranç Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğinde gerçekleştirilen turnuvanın açılış töreni, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu ve Federasyon Başkanı Gülkız Tulay'ın katılımıyla video konferans yöntemiyle yapıldı.

Turnuvanın sembolik açılış hamlesi, Bakan Kasapoğlu tarafından gerçekleştirildi.

Organizasyonda 81 ilden yaklaşık 1000 sporcu mücadele etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er