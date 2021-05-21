Gençler Arası Satranç Turnuvası çevrim içi düzenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Gençler Arası Satranç Turnuvası çevrim içi düzenlendi

Gençler Arası Satranç Turnuvası çevrim içi düzenlendi
Anadolu Ajansı / Sinem Er - Haberler | Spor

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Gençler Arası Satranç Turnuvası, çevrim içi düzenlendi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Gençler Arası Satranç Turnuvası, çevrim içi düzenlendi.

Türkiye Satranç Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğinde gerçekleştirilen turnuvanın açılış töreni, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu ve Federasyon Başkanı Gülkız Tulay'ın katılımıyla video konferans yöntemiyle yapıldı.

Turnuvanın sembolik açılış hamlesi, Bakan Kasapoğlu tarafından gerçekleştirildi.

Organizasyonda 81 ilden yaklaşık 1000 sporcu mücadele etti.

Gençler Arası Satranç Turnuvası çevrim içi düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

Son dakika! Bakan Kasapoğlu, Avrupa Ampute Futbol Federasyonu Şampiyonlar Ligi açılışında konuştu Açıklaması
Son dakika! Bakan Kasapoğlu, Avrupa Ampute Futbol Federasyonu Şampiyonlar Ligi açılışında konuştu Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Mustafa Şentop Mustafa Sarıgül Fahrettin Altun
Magazin Alişan Sibel Can Hande Ataizi Ceyda Düvenci
Spor Ali Koç Fatih Terim Ersun Yanal Hakan Arslan Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gençler Arası Satranç Turnuvası çevrim içi düzenlendi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.5.2021 17:21:31. #1.15#

title