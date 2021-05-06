Genç sporcu, babasının izinden gidip şampiyonluklar elde etmek istiyor
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Genç sporcu, babasının izinden gidip şampiyonluklar elde etmek istiyor

Genç sporcu, babasının izinden gidip şampiyonluklar elde etmek istiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Elazığlı boksörlerden Eyyüp Genç'in 17 yaşındaki oğlu Aziz Mahmut Genç, 11 yaşında başladığı boksta babasının izinden gidip şampiyonluklar elde etmeyi kendine hedef koydu.

Elazığlı boksörlerden Eyyüp Genç'in 17 yaşındaki oğlu Aziz Mahmut Genç, 11 yaşında başladığı boksta babasının izinden gidip şampiyonluklar elde etmeyi kendine hedef koydu.

Aziz Mahmut Genç, 11 yaşında babasından etkilenip boksa başladı. Babasının yıllarca boks yaptığını ve il temsilciliği görevlerinde bulunduğunu aktaran 17 yaşındaki Genç, bir süre bu sporu yaptıktan sonra hafızlık eğitimine geçti. 4 yıllık eğitimini de tamamlayıp hafız olan genç boksör, kaldığı yerden tekrar spora dönüş yaptı. 1.5 yıldır da pandemiye rağmen aralıksız olarak antrenmanlarını sürdüren Genç, şampiyonluklar elde ederek milli takımda yer almak istiyor.

Boksa babasından esinlenerek başladığı belirten Aziz Mahmut Genç, "Boksa başladıktan sonra hafızlık eğitimini kazandım. Altınçevre Yatılı Kuran Kursu'nda dört yıl boyunca hafızlık eğitimi aldım. Hafızlık eğitimimi aldıktan sonra Cemil Döndü hocamın yanında boksa devam etmeye tekrar başladım. Şu anda da antrenmanlarımızı aralıksız yapıyoruz. Allah nasip ederse Türkiye şampiyonası olursa ilimizi temsil etmek istiyoruz" dedi.

Aziz Mahmut'un daha önce minikler sıkletinde boksa başladığını anımsatan Antrenör Cemil Döndü, "11 yaşındaydı başladığında. Bizim eski boks il temsilcimiz Eyyüp Genç hocamızın oğludur. Biz yaklaşık 1.5 yıl Aziz Mahmut'la birlikte çalıştık. Altyapı eğitimini tam olarak aldı. Daha sonrasında hafızlık okulunu kazandı ve 4 yıl boyunca orada eğitim aldı. Okulu bittikten sonra yeniden aramıza katıldı. Biz de takım arkadaşları da kendisine hafız diye hitap ediyor. Sevilen de bir sporcumuz. İnşallah yıl sonu itibariyle şampiyonalar olursa Aziz Mahmut da aramızda olacak. O da müsabakalar için çaba gösteriyor. Takvimin belirlenmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Genç sporcu, babasının izinden gidip şampiyonluklar elde etmek istiyor
Genç sporcu, babasının izinden gidip şampiyonluklar elde etmek istiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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