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Genç MÜSİAD üyeleri FKA ile bir araya geldi

Genç MÜSİAD üyeleri FKA ile bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Genç MÜSİAD Malatya üyeleri, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu ve Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Murat Beyazıd ile yeni dönem yatırımlar ve teşvikler konulu programda bir araya geldi.

FIRAT, MALATYA (İHA) - Genç MÜSİAD Malatya üyeleri, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu ve Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Murat Beyazıd ile yeni dönem yatırımlar ve teşvikler konulu programda bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Genç MÜSİAD Malatya Şubesi Başkanı Abdulkadir Tutan, Fırat Kalkınma Ajansı ile (FKA) gençliğe yönelik programlara ağırlık vereceklerini belirterek, yeni dönemde gelişen hadislerle ilgili her zaman birlik beraberlik içerisinde olacaklarını daha çok istişarelerde bulunup gençliğin üreten, geliştiren ve uygulayan yönünü ön plana çıkaracaklarını söyledi.

Gençliğe yapılan destek ve hizmetlerin ayrı bir önem arz ettiğini kaydeden Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu ise bölge de gelişen büyüyen istihdam sağlayan iş adamlarına daha fazla ihtiyaç duyulduğunu belirterek, bölgeye yapılan teşvik ve desteklerden bahsederek bölgenin avantajlarını dile getirdi. - MALATYA

Genç MÜSİAD üyeleri FKA ile bir araya geldi

Genç MÜSİAD üyeleri FKA ile bir araya geldi

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