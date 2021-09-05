Genç milli biatloncu Ebru Tuncer'den Romanya'da bronz madalya

Uluslararası Biatlon Birliği (IBU) Yaz Balkan Kupası-2'de, genç milli sporcu Ebru Tuncer bronz madalya kazandı.

Uluslararası Biatlon Birliği (IBU) Yaz Balkan Kupası-2'de, genç milli sporcu Ebru Tuncer bronz madalya kazandı.

Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ebru Tuncer, Romanya'da düzenlenen kupanın son gününde "pursuit" yarışını üçüncü sırada tamamladı.

Organizasyonun ilk günündeki "süper sprint" yarışlarında Ebru Tuncer gümüş, Cihan Kartal ise bronz madalya elde etmişti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Federasyon Başkanı Ali Oto, madalya alan sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek, "Organizasyonda kürsüye çıkma başarısı gösteren sporcumuzu ve teknik kadroyu yürekten kutluyor başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er