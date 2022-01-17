Genç Kızlar Voleybol Takımı Nevşehir İl Birincisi oldu

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Genç Kızlar Voleybol Takımı, Nevşehir İl Birincisi olarak Nevşehir'i bölge şampiyonasında temsil hakkı kazandı.

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Genç Kızlar Voleybol Takımı, Nevşehir İl Birincisi olarak Nevşehir'i bölge şampiyonasında temsil hakkı kazandı.

Türkiye Voleybol Federasyonu Nevşehir İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Genç Kızlar Voleybol İl Birinciliği müsabakaları sona erdi. Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Genç Kızlar Voleybol Takımı turnuvada tüm rakiplerini mağlup ederek il birincisi oldu.

Turnuvayı namağlup bitirerek Nevşehir'i bölge şampiyonasında temsil etme hakkı kazanan Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Genç Kızlar Voleybol Takımı'nın ardından Simya Koleji 2., Ürgüp Gençlik Hizmetleri İlçe Müdürlüğü Spor Kulübü 3. ve Gülşehir Anadolu Lisesi Gençlik Spor Kulübü 4. oldu. Turnuva sonunda birinci olan Antrenör Aylin Feralan yönetimindeki Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Genç Kızlar Voleybol Takımına şampiyonluk kupasını Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir verdi. - NEVŞEHİR

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