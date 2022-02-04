Genç Kartal, Avrupa'ya uçuyor! Beşiktaş'ın Rıdvan Yılmaz'dan kasasına koyacağı para bile belli
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Club Brugge, Beşiktaş'ın genç yıldızı Rıdvan Yılmaz'a talip oldu. 20 yaşındaki futbolcuyu sezon sonunda kadrosuna katmak isteyen Belçika devinin, transferi 5 milyon euroya yakın bir bedelle bitirebileceği ifade edildi.
Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın kapısını sürpriz bir kulüp çaldı. Belçika devi Club Brugge, genç sol bek Rıdvan Yılmaz'ı kadrosuna katmak istiyor.
SAVUNMANIN SOLUNA TAKVİYE YAPMAK İSTİYORLAR
Fanatik'in Voetbalkrant'tan aktardığı habere göre, Brugge'deki sol beklerden Eduord Sobol'un istikrarsız oluşu, Faitout Maouassa'nın beklentilerin altında kalması ve Federico Ricca'nın da yaz döneminde takımdan ayrılmasının beklenmesi nedeniyle mavi-siyahlıların savunmanın soluna takviye yapmayı planladığı kaydedildi.
TRANSFER 5 MİLYON EUROYA BİTEBİLİR
Öte yandan kış transfer döneminin Belçika'da kapanması sonrasında mavi-siyahlıların sezon sonu için çalışmalarına başladığı ve bu doğrultuda Rıdvan Yılmaz için Kara Kartal'la görüşmelerin yapıldığı belirtildi. Türkiye'nin en büyük yeteneklerinden biri olarak lanse edilen 20 yaşındaki futbolcunun transferinin 5 milyon euro civarında bir rakama bitebileceği de iddialar arasında.