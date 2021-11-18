Genç Kanocuların hedefi milli takıma girebilmek

Hedeflerini milli takım olarak belirleyen genç kanocular, Köyceğiz Su Sporları Merkezi'nde antrenman yapıyor.

Köyceğiz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Kano takımı sporcuları, göldeki 500 metre, bin metre ve 2 bin metrelik parkurlarda kürek çekiyor.

Genç kanocuların hedefi önce milli takıma girebilmek, ardından da olimpiyatlarda Türk bayrağını dalgalandırmak.

Köyceğiz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Kano Antrenörü Ufuk Özcan, 12 ay boyunca 8 yaştan başlayıp, minik, yıldız, genç kategorilerinde kano eğitimi verdiklerini söyledi.

Amaçlarının, Köyceğiz'deki çocuklara kanoyu öğretmek ve onların geleceği adına en iyi şekilde spora adapte etmek olduğunu belirten Özcan, "Sezon yarışları ve milli takım seçmeleri oluyor. Türkiye kupaları, Türkiye şampiyonaları yarışlarına da tüm yaş gruplarında, sporcularımızı hazırlıyoruz. Milli takım seçmelerine de o seviyeye gelen sporcularımızı hazırlıyoruz. Düzenli devam eden sporcuları ise milli takıma göndermek için çalışıyoruz." dedi.

Antrenmanlara devam eden 25 sporcudan 5'inin milli takıma aday sporcu olduğunu anlatan Özcan, gençlerin milli formayı giyebilmek için çaba gösterdiğini dile getirdi.

Kano Sporcusu Andaç Acar ise milli takımda yer almak için çok çalıştığını kaydetti.

Kano Sporcusu Kaan Karahan da milli takıma girmek için günde üç antrenman yaptığını ifade etti.

AA / Ömer Kundakçı - Spor Haberleri

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