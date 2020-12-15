Genç futbolcunun formasını rakibe vermediği anlar tartışma konusu oldu
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Genç futbolcunun formasını rakibe vermediği anlar tartışma konusu oldu

15.12.2020 20:51 | Son Güncelleme: 15.12.2020 20:55
Genç futbolcunun formasını rakibe vermediği anlar tartışma konusu oldu

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Eleme Turu karşılaşmasında Çaykur Rizespor'un Eskişehirspor'u 3-0 mağlup ettiği maçın sonunda Samudio'nun formasını istediği Buğra'nın hareketi tartışma konusu oldu.

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Eleme Turu karşılaşmasında Çaykur Rizespor'un Eskişehirspor'u 3-0 mağlup ettiği maçın sonunda Samudio'nun formasını istediği Buğra'nın hareketi tartışma konusu oldu.

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur eleme karşılaşmasında Çaykur Rizespor sahasında ağırladığı Eskişehirspor'u ilk yarıda bulduğu gollerle 3-0 mağlup ederek son 16 turuna adını yazdırdı. Karşılaşma sonunda ise Karadeniz ekibinin forveti Samudio'nun formasını istediği genç oyuncu Buğra'nın yaptığı hareket tartışma konusu oldu. Samudio'nun forma isteğine Buğra'nın iddiaya göre ekonomik zorluklar yaşayan kulübün aldığı forma verilmesi yasağını hatırlattığı anlar yayıncı kuruluşun canlı yayınında ekranına yansıdı. 

SOYUNMA ODASINDA VERDİSosyal medyada bu yönde paylaşımlar yapılırken, genç futbolcunun 250 TL olan forma bedelini cebinden ödememek için formayı vermediği öne sürüldü. Ancak, Çaykur Rizesporlu Samudio ise genç oyuncu Buğra'nın forması ile sosyal medya hesabında paylaşım yaptı. İki oyuncunun soyunma odasında formalarını değiştirdikleri öğrenildi. Buğra'nın neden sahada formayı Samudio'ya vermediği ise merak konusu oldu.  Öte yandan Samudio'nun yanı sıra Rizesporlu diğer oyuncular da rakiplerinden formalar alırken, Eskişehirspor Kulübü konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

"Bugün oynadığımız Çaykur Rizespor karşılaşması sonrasında rakip takım oyuncusu Samudio ile oyuncumuz Buğra Çağlıyan arasında oluşan görüntülerde, forma verip vermeme kararı tamamen her zaman olduğu gibi oyuncularımızındır. Nitekim, oyuncumuzun formasını maç sonrasında Samudio'ya ulaştırdığı bilgisini almış bulunmaktayız. Kulübümüzde malzeme konusunda bir eksiklik yaşanmadığını komuoyunun bilgilerine sunarız."


Genç futbolcunun formasını rakibe vermediği anlar tartışma konusu oldu
Genç futbolcunun formasını rakibe vermediği anlar tartışma konusu oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selman KUTLU

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