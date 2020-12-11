Genç futbolcu takımını sırtlıyor
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Genç futbolcu takımını sırtlıyor

11.12.2020 16:04 | Son Güncelleme: 11.12.2020 16:07
Genç futbolcu takımını sırtlıyor

Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor'un genç futbolcusu Emir Kaan Gültekin, attığı gollerle takımını sırtlıyor.

Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor'un genç futbolcusu Emir Kaan Gültekin, attığı gollerle takımını sırtlıyor. Mersin Erdemli doğumlu olan Gültekin, bu sezon başında İstanbulspor'dan kiralanmıştı. Sol kanat oyuncusu olmasına rağmen bu sezon oynadığı 10 maçta 8 gol kaydeden Gültekin, hırsı ve mücadelesiyle göz dolduruyor. Taraftarın büyük destek verdiği genç futbolcu, geçtiğimiz Perşembe günü Şırnak'ta oynanan Cizrespor deplasmanında 3 gol atarak hat-trick yaparak galibiyette başrol oynadı.

Nurettin Çakır'ın 8 golüyle birlikte atılan 21 golde 2 futbolcunun imzası var. Isparta 32 Spor, oynadıkları 12 maçta 21 golü rakip filelere gönderirken lider Çatalcaspor'la birlikte grubunda en çok gol atan ekip oldu. Bu ikili aynı zamanda 3. Grubun en golcü ismi. - ISPARTA

Genç futbolcu takımını sırtlıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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