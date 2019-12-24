Haberler » Spor » Genç futbolcu Hasan Dinçer vefat etti - Spor

Genç futbolcu Hasan Dinçer vefat etti

Kayserili genç futbolcu Hasan Dinçer kanser hastalığını yenemeyerek vefat etti.

24.12.2019 11:59 | Son Güncelleme: 24.12.2019 12:04
Genç futbolcu Hasan Dinçer vefat etti

Kayserili genç futbolcu kanser hastalığını yenemeyerek vefat etti.


Kayseri Süper Amatör Küme takımlarından Kayseri Şekerspor Kulübünde forma giyen Hasan Dinçer yakalandığı kansere yenik düştü.


2000 doğumlu olan ve yeni sezonda oynamak için sabırsızlanan orta saha futbolcusu, futbola ve hayata erken veda etti. 1,5 yıldır tedavi gören Hasan Dinçer, ilik kanseri hastalığından kurtulamadı ve hayatını kaybetti.


Genç futbolcu Hasan Dinçer'in cenazesi bugün Hunat Cami'nde kılınacak olan öğle namazının ardından toprağa verilecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler