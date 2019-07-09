Genç eldiven Altay Bayındır kimdir? Fenerbahçe, Altay Bayındır'ı transfer etti!

Altay Bayındır, geçtiğimiz sezon Ankaragücü'nde gösterdiği başarısıyla Fenerbahçe'nin dikkatini çekmişti. Bayındır, 2019-20 sezonu öncesi Fenerbahçe'ye transfer edildi. Bu haber üzerine file bekçisi Altay Bayındır, internette en çok arananlar arasına girdi. Peki genç yetenek Altay Bayındır kimdir? Kaç yaşında? Daha önce hangi takımlarda bulundu?

ALTAY BAYINDIR KİMDİR?

Altay Bayındır, 1998 yılında Bursa'da doğdu. İlk profesyonel maçına 24 Nisan 2016'da takımının 2. Lig'de mücadele ettiği sezonda çıkmıştı. 2016 - 2017 sezonunda 1 maç, Ankaragücü'nün 1. Lig'de oynadığı 2017 - 2018 sezonunda da 9 maç Fenerbahçe'nin kalesini korudu.

Altay Bayındır, Süper Lig'de 2018- 2019 sezonuna kulübünde başladı. Bu sezon ilk maçı 14. haftada Çaykur Rizespor oldu. O günden beri kaleyi başkasına bırakmayan genç yetenek Bursaspor altyapısından Ankaragücü altyapısına geldi.

Türkiye Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde de forma giyen Altay, Türkiye'nin U20 ve U21 takımlarında boy gösterdi.

Piyasa değeri 250 bin Euro olarak görülen Altay Bayındır bu sezon Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 19 kez Ankaragücü formasını giydi. Bu süreçte 2 kez sarı kart gördü.