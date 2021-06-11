Genç basketbolcular Avrupa Şampiyonası'na hazır
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Genç basketbolcular Avrupa Şampiyonası'na hazır

Genç basketbolcular Avrupa Şampiyonası'na hazır
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

Tekerlekli Sandalye Basketbol 22 Yaş Altı Genç Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek Türkiye, hazırlıklarını tamamladı.

Tekerlekli Sandalye Basketbol 22 Yaş Altı Genç Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek Türkiye, hazırlıklarını tamamladı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Yalova'daki kamp çalışmalarını tamamlayan milliler, yarın organizasyonun düzenleneceği İtalya'ya gidecek.

Şampiyona, 14-18 Haziran tarihlerinde Udine kentindeki Lignano Sabbiadoro'da gerçekleştirilecek.

Türkiye A Grubu'nda İtalya, Fransa ve İsrail ile karşılaşacak. B Grubu'nda ise Almanya, İspanya ve Polonya yer alıyor. Gruplarını ilk 2 sırada bitiren takımlar yarı finale yükselecek.

Başantrenör Mahmut Kemal Okur yönetimindeki milli takımın 15 kişilik kadrosunda yer alan oyuncular şunlar:

Murat Can Alada, Rıdvan Aksoy, Mücahit Günaydın, Baran Oğuz, Mehmet Şirin Yılmaz, Umut Gürpınar, Ahmet Dedehan Ürkmez, Umutcan Yaşar, Mevlüt Erdenci, Hasan Efetürk, İzzet Alkış, Mehmet Erkan Kalpakçı, Arda Albayrak, Mahmut Açıkgöz, Murathan Atik.

2017 ve 2018'de Avrupa şampiyonu olan ay-yıldızlı ekibin şampiyonadaki maç programı ise şöyle:

14 Haziran Pazartesi

İtalya-Türkiye (TSİ 11.30)

15 Haziran Salı

Türkiye-Fransa (TSİ 16.45)

16 Haziran Çarşamba

Türkiye-İsrail (TSİ 11.30)

Genç basketbolcular Avrupa Şampiyonası'na hazır

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

Roberto Mancini: Umarım Burak bize gol atmaz
Roberto Mancini: Umarım Burak bize gol atmaz
Milli Takım'ın EURO 2020 şarkısı beğenilmedi, Tarkan gündeme oturdu
Milli Takım'ın EURO 2020 şarkısı beğenilmedi, Tarkan gündeme oturdu
Kaptan pilottan A Milli Takım'a tüyleri diken diken eden anons
Kaptan pilottan A Milli Takım'a tüyleri diken diken eden anons
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Sedat Peker Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Enis Arıkan Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Burcu Biricik
Spor Ozan Tufan Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Roland Garros Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Genç basketbolcular Avrupa Şampiyonası'na hazır - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.06.2021 13:30:45. #1.13#

title