Gemlik Belediyesi ikinci serayı kuruyor
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Gemlik Belediyesi ikinci serayı kuruyor

Gemlik Belediyesi ikinci serayı kuruyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Muratoba ve Adliye köylerindeki belediyeye ait sera ve tarlalarda incelemelerde bulundu.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Muratoba ve Adliye köylerindeki belediyeye ait sera ve tarlalarda incelemelerde bulundu.

Geçtiğimiz yıl Adliye köyü üzerinde belediyeye ait alanda doğal tarım yapmaya başlayan Gemlik Belediyesi, burada ata tohumlarından domatesin yanı sıra fasulye, salatalık ve karpuz gibi çeşitli kalemlerde farklı ürünler yetiştirmeye başlamıştı. Sonuçların beklenenden iyi olması ile Adliye'deki üretim artarak devam ederken Muratoba'ya ise sera kurulması çalışmalarına hız verildi. Muratoba'da yapımı devam eden serayı inceleyen Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan'a muhtar Hüseyin Sukuşu da eşlik etti. Sera, 4 bin metrekarelik alan üzerine kuruluyor. Üretim yapılacak bin 280 metrekare alanın bulunduğu tesiste 4 ayrı sera bulunuyor. İnşaat işleri büyük ölçüde tamamlanan serada önümüzdeki dönemde üretime geçilmesi planlanıyor.

Gemlik'te üretici belediye anlayışını hayata geçirdiklerini söyleyen Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, iki farklı üretim alanında ilaçsız, doğal şartlarda yetişen ürünleri Gemlikliler ile buluşturduklarını söyledi. Başkan Sertaslan şöyle konuştu:

"Adliye köyümüzde başladığımız ilaçsız doğal üretim ile ata tohumlarından tonlarca domates üretmiştik. Bu domateslerin çekirdeklerini tohumluk olarak ayırdıktan sonra salça yapmaları için kadın girişimci derneklerimize hediye etmiştik. Ayrıca yine binlerce domates fidesini de Gemlik'imizin çeşitli noktalarında dağıtarak hemşehrilerimizin bu domatesleri kendi evlerinde yetiştirmelerini sağlamıştık. Şimdi Muratoba'da kurduğumuz seramızda daha fazla ürünü Gemlikliler ile buluşturmaya, köylerimizin ve çiftçilerimizin kalkınmasına destek olmaya devam edeceğiz". - BURSA

Gemlik Belediyesi ikinci serayı kuruyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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