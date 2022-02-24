Gelin tarafının damadın eline tutuşturduğu not olay oldu, düğün masrafları dudak uçuklatıyor - Haberler
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Gelin tarafının damadın eline tutuşturduğu not olay oldu, düğün masrafları dudak uçuklatıyor

Haberler.com, Barış Yahya Çinçin - Güncel
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Gelin tarafının damadın eline tutuşturduğu not olay oldu, düğün masrafları dudak uçuklatıyor

Evlenmeye hazırlanan bir gelinin, damat tarafına "istek listesi" olarak verdiği belirtilen liste, sosyal medyada olay oldu. Düğün masrafları olduğu görülen listenin toplamı 568 bin Türk Lirası tuttu.

Türkiye'de enflasyon rakamlarının artmasıyla birlikte evlilik hayali kuran gençler de bu hayallerini gerçekleştirme konusunda zorlanmaya başladı. Özellikle ev fiyatları ve ev eşyalarının artmasıyla birlikte birikimi olmayan gençlerin evlenmesi, borç anlamına gelmeye başladı.

DAMATTAN TALEPLERİNİ SIRALADILAR

Sosyal medyada gelin evi tarafından verildiği belirtilen bir liste gündem oldu. Söz konusu listede, evlilik hazırlıkları için damattan istenenler yer aldı. Listedeki fiyatlar ise dudak uçuklattı.

TOPLAMDA 568 BİN TL TUTTU

Ev, altınlar, ev eşyaları, gelinlik ve hediyeler gibi taleplerin bulunduğu listenin 568 bin TL tuttuğu görüldü. Listede en dikkat çeken detay ise gelinin kardeşi için istenen 10 bin TL'lik hediye oldu.

İşte o liste:

Gelin tarafının damadın eline tutuşturduğu not olay oldu, düğün masrafları dudak uçuklatıyor

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Gelin Evi, Düğün, TL, Güncel, Haberler

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Yorumlar (1)

Sinan Sen:

Çüş diyorum. Başkada bişey demiyorum.

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