Gelin tarafının damadın eline tutuşturduğu not olay oldu, düğün masrafları dudak uçuklatıyor

Türkiye'de enflasyon rakamlarının artmasıyla birlikte evlilik hayali kuran gençler de bu hayallerini gerçekleştirme konusunda zorlanmaya başladı. Özellikle ev fiyatları ve ev eşyalarının artmasıyla birlikte birikimi olmayan gençlerin evlenmesi, borç anlamına gelmeye başladı.

DAMATTAN TALEPLERİNİ SIRALADILAR

Sosyal medyada gelin evi tarafından verildiği belirtilen bir liste gündem oldu. Söz konusu listede, evlilik hazırlıkları için damattan istenenler yer aldı. Listedeki fiyatlar ise dudak uçuklattı.

TOPLAMDA 568 BİN TL TUTTU

Ev, altınlar, ev eşyaları, gelinlik ve hediyeler gibi taleplerin bulunduğu listenin 568 bin TL tuttuğu görüldü. Listede en dikkat çeken detay ise gelinin kardeşi için istenen 10 bin TL'lik hediye oldu.

İşte o liste: