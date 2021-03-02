Gelen borçları gören vatandaşlar yaşadıkları mahalleyi satılığa çıkardı
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Gelen borçları gören vatandaşlar yaşadıkları mahalleyi satılığa çıkardı

02.03.2021 11:32 | Son Güncelleme: 02.03.2021 11:40

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesine bağlı Yukarı Borandere Mahallesi'nde yaşayan 272 kişiye merayı ihlal ettikleri gerekçesiyle 2 milyonun üzerinde para cezası geldi. Tebligatı gören vatandaşlar neye uğradıklarını şaşırırken, mahalledeki evlerin fiyatlarının dahi gelen cezayı karşılamayacağını söyleyerek, mahalleye 'Yukarı Boran Satılık' yazdı.

Pınarbaşı ilçesine bağlı Yukarı Borandere Mahallesi sakinlerinin başı gelen ceza ile dertte. Meraları ihlal ettikleri gerekçesiyle mahallede yaşayan 272 kişiye farklı tutarlarda 2 milyonun üzerinde borç tebligatı geldi. Tebligatı gören mahalle sakinleri neye uğradıklarını şaşarken, yetkililerden yardım istedi.

Gelen borçları gören vatandaşlar yaşadıkları mahalleyi satılığa çıkardı

MAHALLE MEYDANINA 'SATILIK' YAZDILAR

Mahalle sakinleri ayrıca, gelen cezayı ödemek için imkanlarının olmadığını söyleyerek, mahalle meydanına da 'Yukarı Boran satılık' yazdı.

Gelen borçları gören vatandaşlar yaşadıkları mahalleyi satılığa çıkardı

"ARAZİYİ SATSAK, BU PARA ETMİYOR"

Bedri Kaygısız, "Elimdeki Osmanlı tapuları 198 yıllıktır. Bu köy 3 sefer el değiştirdi. Biz buraya 1940'tan sonra geldik. Bu tarlalar önceden başkalarınındı. Bu eski tapular piyasaya hiç sürülmemiş. Bizim de elimizde olmadığından dolayı mera olduğunu bilmiyorduk. Bu meraları bırakıyoruz, yine ceza yiyoruz. Bunları da göz önüne almalarını istiyoruz. Biz gelen cezayı ödeyemiyoruz. Bu araziyi de satsak, bu para etmiyor" diye konuştu.

Gelen borçları gören vatandaşlar yaşadıkları mahalleyi satılığa çıkardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ GÖÇ

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