Geleceğin Meslekleri Neler? Toplum 5.0 Enstitüsü Kurucu Ortağı ve Başkanı Dr. Yıldız Tuğba Kurtuluş Kara, geleceğin meslekleri hakkında bilgi verdi.

Toplum 5.0 Enstitüsü Kurucu Ortağı ve Başkanı Dr. Yıldız Tuğba Kurtuluş Kara, geleceğin meslekleri hakkında bilgi verdi. Önümüzdeki 10 yılın ortaya çıkartacağı mesleklerin %85'i henüz bilinmiyor diye söze giren Kurtuluş, bu konu üzerindeki fikrini; meslek isimlerinden çok, dünyanın istediği yetkinliklere odaklanmak gerek diye ifade etti. Kök mesleklerin baki kalacağını fakat her mesleğin farklı oranlarda dönüşeceğini söyleyen Kurtuluş, meslek sahibi insanların yaşanabilecek değişimlerde bireyin adaptasyon seviyesinin ve girişimci ruhunun ana belirleyici olacağını aktardı. Son olarak ise; veri analizi, veriye ulaşmak, onu anlamlandırmak ve en önemlisi öğrenmeyi öğrenmek meselesine eğilmenin gerektiğini söylerken, sanat, yaratıcılık, edebiyat gibi konularda ise gelişimi daha kolay solumayı önerdi.