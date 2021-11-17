Geldiği gibi gidecek! Fenerbahçe sezon başında kadrosuna kattığı Crespo'ya kulüp arıyor

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi çalışmalara start verdi. Takımı takviyelerle güçlendirmek isteyen sarı-lacivertlilerde hangi futbolcuların takımdan ayrılacağı da netleşmeye başladı. Buna göre sezon başında transfer edilen Miguel Crespo gönderilecekler listesinin başında yer alıyor.

FENERBAHÇE'YLE 2024'E KADAR KONTRATI VAR

A Spor'un haberine göre; Fenerbahçe'nin beklentileri karşılamayan Miguel Crespo'yu devre arasında kiralamak için formül aradığı ifade edildi. Estoril'den 1.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen 25 yaşındaki orta saha, sarı-lacivertli formayı 5 maçta giyerken gol ve asist üretemedi. Portekiz basınında da bu haber geniş yankı uyandırdı. Ligdeki son 2 karşılaşmada süre alamayan Crespo'nun 2024'e kadar kontratı bulunuyor.

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