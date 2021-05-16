Gedson, stada girmek isterken tartaklanan kardeşine yapılanlardan sonra Galatasaray'a veda etti

Galatasaray'ın genç yıldızı Gedson Fernandes, dün akşamki Yeni Malatyaspor maçının hemen ardından Instagram hesabı üzerinden veda mesajı paylaştı. Gedson'un hızlı ve sürpriz vedasının ardındaki gerçek ortaya çıktı. Güvenlik güçleriyle kardeşi arasında yaşananları maç sonu öğrenen genç yıldızın, jet bir vedayla İstanbul'a veda ettiği iddia edildi.