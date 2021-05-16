Gedson, stada girmek isterken tartaklanan kardeşine yapılanlardan sonra Galatasaray'a veda etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gedson, stada girmek isterken tartaklanan kardeşine yapılanlardan sonra Galatasaray'a veda etti

Gedson, stada girmek isterken tartaklanan kardeşine yapılanlardan sonra Galatasaray'a veda etti
Haberler.com - Haberler | Spor

Galatasaray'ın genç yıldızı Gedson Fernandes, dün akşamki Yeni Malatyaspor maçının hemen ardından Instagram hesabı üzerinden veda mesajı paylaştı. Gedson'un hızlı ve sürpriz vedasının ardındaki gerçek ortaya çıktı. Güvenlik güçleriyle kardeşi arasında yaşananları maç sonu öğrenen genç yıldızın, jet bir vedayla İstanbul'a veda ettiği iddia edildi.

Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçından önce yaşananlar futbolcular arasında huzursuzluğa yol açtı. Galatasaray'ın genç yıldızı Gedson Fernandes, maç sonunda aldığı haberin ardından sarı kırmızılı camiaya veda etti. Maç biter bitmez yaşananları öğrenen Gedson Fernandes, sosyal medya hesabından taraftara veda etti.

HERKES GİRDİ, KARDEŞİ ALINMADI

Galatasaray Yönetimi'nin taraftar planı, alınan güvenlik önlemleri çerçevesinde sekteye uğradı. Tribünlere 2 bin 900 adet sarı-kırmızılı bayrak hazırlandı ancak Türk Telekom Stadı'ndaki davetli sayısı bini geçmedi. Sabah'ın haberine göre; yüzlerce taraftar maça giremezken, futbolcu yakınları da zor anlar yaşadı. Hatta stada giriş sırasında çıkan arbedede güvenlik güçlerinin Gedson Fernandes'in kardeşiyle tartıştığı ortaya çıktı.

HALİL VE FALCAO DA MAĞDUR

Gedson dışındaki oyuncuların yakınları da mağdur oldu. Falcao'nun eşi polisle tartışırken, Halil'in Hollanda'dan gelen akrabaları saatlerce kuyrukta bekledi.

Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Aslan'ın tadını kaçıracak takımlar var
Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Aslan'ın tadını kaçıracak takımlar var
Adem Büyük'ün eşinden Galatasaraylılara tepki: Ne yapacaktı, maçı mı satacaktı!
Adem Büyük'ün eşinden Galatasaraylılara tepki: Ne yapacaktı, maçı mı satacaktı!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Demir Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mustafa Destici Fahrettin Altun
Magazin Cansu Dere Ebru Gündeş Pınar Altuğ Kenan Doğulu
Spor Mesut Özil Arda Turan Adem Büyük Fatih Terim Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gedson, stada girmek isterken tartaklanan kardeşine yapılanlardan sonra Galatasaray'a veda etti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.5.2021 15:40:06. #1.16#

title