Gedson Fernandes'i alamayan Galatasaray, Abdou Harroui'yi getiriyor
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Gedson Fernandes'i alamayan Galatasaray, Abdou Harroui'yi getiriyor

Gedson Fernandes'i alamayan Galatasaray, Abdou Harroui'yi getiriyor
Haberler.com - Haberler | Spor

Sarı-Kırmızılılar, çok istediği Gedson Fernandes transferini gerçekleştiremiyor. Portekiz ekibi Benfica'nın işi yokuşa sürmesi ve transfer döneminin bitmesine az zaman kalmasından dolayı rota Adou Harroui'ye döndü. Hollanda ekibi Sparta Rotterdam'a 3 milyon euro teklif edildiği belirtildi.

Çift yönlü orta saha arayan Galatasaray, Fas ve Hollanda vatandaşlığı bulunan Abdou Harroui için harekete geçti. Ajansspor'un haberine göre Aslan, sözleşmesi 30 Haziran 2022 tarihinde sona erecek futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. Görüşmeler olumlu devam ediyor.

Gedson Fernandes'i alamayan Galatasaray, Abdou Harroui'yi getiriyor

3 MİLYON EURO ÖNERİLDİ

Hollanda ekibine 23 yaşındaki orta saha için 3 milyon euro önerildi. Transferin bitme olasılığı yüksek.

Gedson Fernandes'i alamayan Galatasaray, Abdou Harroui'yi getiriyor

GEDSON ZOR

Gedson Fernandes için Benfica, 8 milyon euroyu da elinin tersiyle itti. Maliyet ve zaman açısından Gedson artık bir rüyaya dönüştü. Fatih Terim, "Alternatiflerimiz hazır" ifadelerini kullanmıştı. Ancak son ana kadar Gedson beklenecek.

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Gedson Fernandes'i alamayan Galatasaray, Abdou Harroui'yi getiriyor - Haberler Spor
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