Gedson Fernandes: Galatasaray soyunma odasında yaşın önemli olmadığını anladım

Galatasaray'ın geçen sezon Benfica'dan kiraladığı Gedson Fernandes, sezonu değerlendirdi. Sarı-kırmızılı takımın kendisine çok şey kattığını belirten Fernandes, "Galatasaray'da Arda Turan, Feghouli ve Falcao gibi büyük oyuncularla aynı soyunma odasını paylaştım. Orada önemli olanın takım olduğunu, yaşın öneminin olmadığını anladım" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın devre arasında Benfica'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Gedson Fernandes, sarı-kırmızılı takımdaki günlerini değerlendirdi. Portekiz basınına konuşan 22 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'ın kendisine birçok şey kattığını söyledi.

Gedson Fernandes'in açıklamalarından satır başları:

"BÜYÜK OYUNCULARLA AYNI SOYUNMA ODASINI PAYLAŞTI"

"Galatasaray'da Arda Turan, Feghouli ve Falcao gibi büyük oyuncularla aynı soyunma odasını paylaştım. Orada önemli olanın takım olduğunu, yaşın öneminin olmadığını anladım. Eğer dışarıya bilginin sızmadığı ve dışarıdan kimsenin dahil olamadığı kapalı bir soyunma odanız varsa sizi yenmenin çok zor olacağını öğrendim. Eğer sadece oyuncuların isimlerinden oluşan bir takımsanız bu hiçbir işe yaramaz.

"EN İYİ DENEYİMLERİ YAŞADIM"

"Herkes bu kadar şanslı değil. Ben Jose Mourinho, Fatih Terim ve Rui Jorge ile çalışacak kadar şanslıydım. Kariyerimdeki en iyi deneyimleri bu hocalarla yaşadım"