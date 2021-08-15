Gedson Fernandes, Galatasaray forması giymeye hazırlanıyor! 10 milyon euroya anlaşma sağlandı
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Gedson Fernandes, Galatasaray forması giymeye hazırlanıyor! 10 milyon euroya anlaşma sağlandı

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Gedson Fernandes adım adım Galatasaray'a geliyor. Sarı-kırmızılılar, Portekizli yıldızı bonservisiyle kadrosuna katmaya çok yakın. Fatih Terim'in ısrarla takımında görmek istediği 22 yaşındaki futbolcu için Galatasaray'ın Benfica'ya 10 milyon euroyu 3-4 yıla yayarak ödeyeceği öğrenildi.

Galatasaray uzun süredir peşinde koştuğu Gedson Fernandes'e kavuşmaya hiç olmadığı kadar yakın. Sarı-kırmızılılarda başkan Burak Elmas, Benfica cephesiyle anlaşmaya vardı. Buna göre Galatasaray, Portekiz ekibine bonservis bedeli olarak 10 milyon euro ödeyecek.

ÖDEME PLANI 3-4 YILLIK

Fanatik'in haberine göre; Başkan Burak Elmas'ın bizzat yaptığı son görüşmede, Benfica cephesiyle mutabakata vardığı öğrenildi. Eğer son pürüzler de giderilirse, 10 milyon euroluk bonservis karşılığında Gedson Fernandes'in transferi gerçekleşecek. Bu paranın ise 3-4 yıla yayılarak ödenmesinin planlandığı belirtiliyor. Kulübe yakın kaynaklar, Gedson'un transferiyle ilgili olarak önümüzdeki hafta içinde somut gelişmeler yaşanabileceğine işaret ediyor.

Gedson Fernandes, Galatasaray forması giymeye hazırlanıyor! 10 milyon euroya anlaşma sağlandı
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