Gedson Fernandes, Galatasaray forması giymeye hazırlanıyor! 10 milyon euroya anlaşma sağlandı

Gedson Fernandes adım adım Galatasaray'a geliyor. Sarı-kırmızılılar, Portekizli yıldızı bonservisiyle kadrosuna katmaya çok yakın. Fatih Terim'in ısrarla takımında görmek istediği 22 yaşındaki futbolcu için Galatasaray'ın Benfica'ya 10 milyon euroyu 3-4 yıla yayarak ödeyeceği öğrenildi.

Galatasaray uzun süredir peşinde koştuğu Gedson Fernandes'e kavuşmaya hiç olmadığı kadar yakın. Sarı-kırmızılılarda başkan Burak Elmas, Benfica cephesiyle anlaşmaya vardı. Buna göre Galatasaray, Portekiz ekibine bonservis bedeli olarak 10 milyon euro ödeyecek.

ÖDEME PLANI 3-4 YILLIK

Fanatik'in haberine göre; Başkan Burak Elmas'ın bizzat yaptığı son görüşmede, Benfica cephesiyle mutabakata vardığı öğrenildi. Eğer son pürüzler de giderilirse, 10 milyon euroluk bonservis karşılığında Gedson Fernandes'in transferi gerçekleşecek. Bu paranın ise 3-4 yıla yayılarak ödenmesinin planlandığı belirtiliyor. Kulübe yakın kaynaklar, Gedson'un transferiyle ilgili olarak önümüzdeki hafta içinde somut gelişmeler yaşanabileceğine işaret ediyor.