Geçmişten Geleceğe: Serge Gnabry vs. Mario Gomez

Şampiyonlar Ligi'nde Bayern'in Tottenham'ı 2-7 mağlup ettiği karşılaşmada dört golle yıldızlaşan Serge Gnabry'nin performansı, akıllara yakın tarihten bir başka efsane performansı hatırlattı. 2011-12 sezonunda Bayern, Basel'i 7-0 skorla dağıtırken eski oyuncusu Mario Gomez de dört gol kaydetmişti. Sizce hangi Bayernli'nin performansı daha iyiydi?

30.10.2019 16:07

Şampiyonlar Ligi'nde Bayern'in Tottenham'ı 2-7 mağlup ettiği karşılaşmada dört golle yıldızlaşan Serge Gnabry'nin performansı, akıllara yakın tarihten bir başka efsane performansı hatırlattı. 2011-12 sezonunda Bayern, Basel'i 7-0 skorla dağıtırken eski oyuncusu Mario Gomez de dört gol kaydetmişti. Sizce hangi Bayernli'nin performansı daha iyiydi?

Kaynak: Dugout

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