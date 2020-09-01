Geçen sezonu Beşiktaş'ta tamamlayan Abdoulaye Diaby, Belçika'ya geri dönebilir Geçen sezon Sporting'den kiralık olarak Beşiktaş'a gelen Abdoulaye Diaby, yeni kulüp arayışlarına başladı. Oyuncunun menajeri yaptığı açıklamada "Bazı Belçika kulüpleri onu istiyor ve temas da kuruldu. Geri dönmeye karşı değil" ifadelerine yer verdi.

Geçen sezon Sporting'den kiralık olarak Beşiktaş forması giyen Abdoulaye Diaby yeni kulüp arıyor. Malili futbolcunun kardeşi ve menajeri Idrissa Diaby, 29 yaşındaki futbolcunun Belçika'ya geri dönebileceğini söyledi.

Diaby'nin Beşiktaş'ta iyi bir sezon geçirdiğini belirten menajeri, "Beşiktaş'ta iyi bir sezon geçirdi. İstanbul kulübü ona çok güvendi ve 34 maçta oynattı. Bazı Belçika kulüpleri onu istiyor ve temas da kuruldu. Ligue 1'den ve Avrupa'nın diğer bazı liglerinden de teklifler var. Belçika'ya geri dönmeye karşı değil" dedi.

CLUB BRUGGE'DA OYNAMIŞTI

2018'de Belçika ekibi Club Brugge'den ayrılarak Sporting'e transfer olan Diaby, geçen sezon Beşiktaş'ta 40 maçta 6 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.